Sirene svizzere e francesi per Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter di ritorno dall'esperienza non proprio indimenticabile in Premier League con la maglia del Bournemouth. Secondo quanto appurato da FcInternews.it, il romeno preferirebbe restare in Italia, anche se per ora, a parte un paio di sondaggi, non si è mosso nulla di concreto.

