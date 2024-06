Il tabellone di Euro 2024 sorride all'Italia, qualificata ieri agli ottavi di finale dopo il pareggio last minute con la Croazia. Gli azzurri, che hanno strappato il pass da secondi nel girone, evitano tante big del torneo e si preparano a sfidare la Svizzera, avversaria sabato alle ore 18.

Dall'altra parte del tabellone ci sono infatti tante favorite come Spagna, Germania, Portogallo e Francia, mentre gli azzurri (che come detto se la vedranno con Sommer e soci) per adesso hanno dal loro lato l'Austria di Arnautovic, sorpresa assoluta nel Gruppo dei Bleus. In attesa, chiaramente, di conoscere le altre qualificate...

En terminant deuxième de son groupe, la France pourrait rencontrer le Portugal en quart de finale, puis éventuellement l’Espagne ou l’Allemagne en demi-finale. #EURO2024 pic.twitter.com/7uTqG5aBmD — Vibes Foot (@VibesFoot) June 25, 2024

