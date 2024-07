Denzel Dumfries, esterno dell'Inter e della Nazionale olandese, parla dal prato dell'Olympiastadion di Berlino ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match dei quarti di finale degli Europei contro la Turchia del suo compagno di squadra Hakan Calhanoglu: "Lui per me è come un fratello. Da quando sono arrivato all'Inter mi ha aiutato tanto perché era già a Milano, anche le nostre famiglie sono amiche. Ma questa volta saremo avversari e non amici, anche se il rispetto per lui è tanto".

Sui prossimi avversari Dumfries aggiunge: "Mi aspetto che la Turchia metta in campo molta energia. Hanno dimostrato nel torneo di avere buoni giocatori e anche grandi talenti. Dovremo fare del nostro meglio ed essere molto concentrati per vincere la partita. Sappiamo poi che ci saranno molti tifosi turchi sugli spalti, ma siamo preparati. A me carica molto che ci siano tanti tifosi avversari, ci sarà molto rumore ma noi siamo ugualmente fieri dei nostri fan che verranno a supportarci. Durante tutto il torneo sono stati fantastici".

