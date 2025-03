Denzel Dumfries è convinto che l'Inter abbia tutte le credenziali per arrivare in fondo in Champions League: "Ci credo tantissimo, anche due anni fa siamo andati in finale: tutto è possibile. Ma bisogna giocare sempre bene, anche in difesa. siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso", le parole dell'olandese a Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri sul Feyenoord.