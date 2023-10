Da qualche minuto è iniziata in Via Rosellini un'assemblea di Lega Serie A molto importante, in quanto sarà quest'oggi che saranno presentate le offerte definitive da parte dei broadcaster per i diritti televisivi del campionato dal 2024. Presenti tutti i club, con Beppe Marotta e Alessandro Antonello in rappresentanza dell'Inter. Improbabile, secondo Tutto Mercato Web, che di possa arrivare a una decisione sul tema nella giornata di oggi, visto che dovranno essere valutati vari parametri. Più probabile che se ne possa discutere per poi prendere la decisione definitiva lunedì prossimo, quando andrà in scena un'altra assemblea.

