Dopo Nicolò Barella, sostituito in via precauzionale da Simone Inzaghi al 74' di Lazio-Inter per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra, anche Federico Dimarco ha dovuto abbandonare il campo anzitempo. Per il laterale mancino, che ha lasciato il posto al minuto 82' a Tajon Buchanan, si tratta semplicemente di crampi.

