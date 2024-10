"Un piede come il suo ce l'hanno in pochi", ha detto Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa dopo Italia-Israele 4-1. Riferendosi al mancino raffinato di Federico Dimarco, autore ieri sera dell'ennesimo assist per un compagno di squadra, in questo caso Davide Frattesi, che ha tramutato il cross nel suo ottavo gol personale con la maglia azzurra.

Dopo la sfida di Udine, Dimash ha esultato su Instagram facendo anche una battuta: "La strada è quella giusta! Vittoria e prestazione da Italia.

Ma assist in Nazionale non vale al Fantacalcio?", ha scritto con l'emoticon della risata. Ricevendo la risposta dell'ex Sassuolo: "Grande, grandissimo".

