Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 3-2 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, Federico Dimarco ha detto la sua sulla sosta di 52 giorni per il Mondiale in Qatar: "La pausa così lunga penso che serva un po' tutti, perché comunque abbiamo giocato ventuno partite in due mesi e mezzo. Penso che a gennaio quando incontreremo il Napoli saremo tutti a posto. Cercheremo di iniziare come abbiamo finito", le parole del 32 dell'Inter.