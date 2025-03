Il turnover applicato a centrocampo per la partita dell'Inter in casa del Feyenoord da Simone Inzaghi si è rivelato una scelta giusta, dal punto di vista di Paolo Di Canio: "Ha fatto riposare giustamente Calhanoglu e Mkhitaryan, i due centrocampisti più in difficoltà, anche in vista delle prossime partite - il pensiero dell'ex attaccante a Sky Sport -. Adesso col Monza penso che Simone possa dare un turno di riposo anche a Lautaro e Thuram, pronti entrare in campo nel caso in cui la partita non si sbloccasse. E' importante che i due ritrovino una forma simile a inizio stagione per far aumentare la qualità di gioco complessiva della squadra".