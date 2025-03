In linea con tutti i suoi obiettivi stagionali, compreso il campionato, dove attualmente si trova da sola in vetta alla classifica, l'Inter dà come l'impressione di essere in fase calante. Le prestazioni e i numerosi infortuni, più ancora dei risultati, restituiscono un'immagine di una squadra che sta tenendo botta a fatica, come sottolineato da Paolo Di Canio dopo il pareggio contro il Napoli del Maradona: "Prima l'Inter dava sempre la sensazione di dominare o di controllare le partite, grazie all'alternanza dello stato di forma di Lautaro e Thuram - la premessa dell'ex attaccante a Sky Sport -. Ora invece non rendono né uno né l'altro; l'argentino sembrava essere tornato lui nelle ultime partite, ma a Napoli era in difficoltà già nei primi minuti, è come svuotato. Calhanoglu, dopo l'infortunio, si conserva; Mkhitaryan è il giocatore più al di sotto di tutti rispetto al suo massimo".