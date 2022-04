Durissima reprimenda di Paolo Di Canio ieri sera su SkySport. L'ex attaccante del West Ham ha attaccato in modo fermo chi si esalta per la qualificazione della Roma ai danni del Bodo Glimt, ricordando anche il cammino europeo dell'Inter in Champions. "Non possiamo accontentarci di queste cazzate… Parliamo sempre di altezza, di livello, di Bayern, di City, e poi ci esaltiamo per il Bodo Glimt. Sette di loro lavorano al porto, fanno i salmonari! La Roma ne ha presi 10 dal Bodo Glimt e questo dovrebbe essere sottolineato. Abbiamo criticato l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool. Il Liverpool che forse andrà a vincere la Champions. E in questa sede noi discutevamo sulla gestione di Inzaghi, i dettagli eccetera, Abiamo fatto il pelo all'Inter uscita con il Liverpool in Champions e ora ci esaltiamo per la vittoria della Roma con il Bodo Glimt. Sinceramente mi tengo l'Inter che esce con il Liverpool".