Conclusa la sosta per le Nazionali, l'Inter è chiamata ad un ritorno in campo che la obbliga ad una gara d'altissima tensione. L'ultimo ciclo del 2023 comincia in casa della Juventus: "Oggi giocheremo prima contro seconda in classifica, quindi sarà una bella partita" spiega Stefan De Vrij a Inter TV prima del fischio d'inizio.

Siete le migliori difese del campionato. È una prova di quanto sia importante la fase difensiva?

"Penso che sia molto importante. Come loro, anche noi abbiamo dimostrato questa cosa, lo dovremo fare anche stasera".

Avrete accorgimenti per ogni attaccante della Juventus?

"Sì, repariamo bene le partite e studiamo gli avversari e questa è una cosa da prendere in considerazione".

