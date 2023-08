Dopo la prima vittoria contro il Monza, l'Inter si presenta per la prima volta in stagione in trasferta. Una sfida, quella di oggi a Cagliari che non va sottovalutata come spiega Stefan De Vrij a Inter TV prima del fischio d'inizio: "È una partita fondamentale, dobbiamo renderci conto dell'importanza perché lo scorso anno abbiamo perso troppi punti. Ogni partita è fondamentale, dobbiamo continuare a vincere e stasera non deve essere diverso".

Dal punto di vista difensivo che gara avete preparato?

"Dobbiamo essere pronti e preparati. Sappiamo come giocano: molto diretti sulle seconde palle, con molti cross. Ci siamo allenati molto bene durante questa settimana e dobbiamo dimostrare di essere pronti".

Come vedi il gruppo?

"C'è un bellissimo gruppo, tutti i nuovi stanno facendo il massimo cercando di crescere e capire come giochiamo. Sta andando molto bene".

