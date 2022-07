Subentrato a Walter Sabatini come direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis si è presentato in conferenza stampa di presentazione alla piazza durante la quale ha risposto - come da copione - anche sui caldi argomenti di mercato: "Chiedo onestà intellettuale alla piazza. Noi abbiamo un problema serio, è quello della lista. In questo momento abbiamo 4 giocatori formati in Italia, non abbiamo gente pronta dal settore giovanile ed è necessario integrare le caselle under. Ci siamo imposti di avere un organico di 25-26 elementi, stiamo lavorando molto sul quinto di sinistra, sui difensori e sugli attaccanti. Al 99% avremo Ederson in organico, ma le vie del mercato sono infinite e dobbiamo immaginare una formazione anche senza di lui" ha esordito.