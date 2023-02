Matteo Darmian, match winner della sfida di ieri sera contro l’Atalanta di Coppa Italia, è protagonista di un’intervista doppia insieme a Davide Calabria a pochi giorni dal derby contro il Milan. Ai microfoni di DAZN , l’esterno nerazzurro racconta cosa significa per lui la stracittadina milanese. Partendo da una curiosità: “Nella mia famiglia si è sempre respirato calcio, specie da parte di mio padre che è tifoso della Fiorentina. All’inizio io guardavo Gabriel Batistuta e Manuel Rui Costa, ma poi crescendo mi sono legato ai colori nerazzurri. Arrivare nella società per la quale facevi il tifo da bambino sicuramente è una cosa fantastica e ti dà sicuramente la spinta per fare qualcosa in più e dare il massimo”.

I sogni.

“Quando sei ragazzino hai tanti sogni, uno di quelli è vincere lo Scudetto. Arrivare in un club e vincere tanti trofei, l’Inter mi ha dato questa opportunità. Ripensandoci è stato molto bello, un percorso difficile e pieno di sacrifici ma ne è valsa la pena”.

Darmian l’uomo dei gol importanti.

“Come ho fatto? Non c’è un segreto, forse col lavoro. Poi ero lì nel momento giusto e mi è andata bene. Quei gol contro Verona e Cagliari sono stati importanti per la conquista dello Scudetto, che hanno aiutato la squadra a vincere due partite complicate”.

Darmian e i derby.

“Si vivono sempre in maniera particolare, sono sempre partite a sé. Penso sia la partita per quel che riguarda i tifosi. Si respira un’aria differente rispetto alle altre partite, l’atmosfera che c’è in città è qualcosa di unico”.

Il derby del 5 febbraio 2022.

“Quella partita è stata un po’ particolare. Eravamo in vantaggio ma non siamo riusciti a gestirlo facendoci rimontare. Ora c’è tanta voglia di rivalsa ma non solo per quella partita: penso anche al derby di andata di questa stagione, sicuramente è qualcosa che ci è rimasta dentro e vogliamo riscattare”.