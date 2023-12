Dal proprio profilo Instagram, Stephane Dalmat presenta come di consueto la sfida di questa sera tra Inter e Udinese: "Squadra in difficoltà, ma è sempre complicato giocarci. Ma siamo in casa e dobbiamo vincere; la Juve ha battuto il Napoli ed è davanti, quindi bisogna vincere. Non so la formazione che schiererà Simone Inzaghi, visto che martedì si giocherà contro la Real Sociedad. Sarebbe bene essere primi nel girone di Champions, perché tutte le favorite sono prime nei loro gironi e quindi arrivare primi vorrebbe dire avere un sorteggio più facile per gli ottavi di finale. Ci sono degli infortunati ma la rosa quest'anno permette di giocare ogni tipo di partita; non sono preoccupato perché giocherà una bella squadra, però bisogna vincere per tornare al primo posto. Poi penseremo alla Real Sociedad, ma prima pensiamo a tornare davanti alla Juve".

