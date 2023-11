Comincerà mercoledì 20 dicembre, alle ore 21, l'avventura in Coppa Italia dell'Inter campione in carica. I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno negli ottavi di finale della competizione, a San Siro il Bologna, uscito vincitore nel turno precedente battendo il Verona 2-0: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5. Il programma completo:

Lazio-Genoa Martedì 5 dicembre, ore 21 (Canale 5)

Fiorentina-Parma Mercoledì 6 dicembre, ore 21 (Italia 1)

Napoli-Frosinone Martedì 19 dicembre, ore 21 (Canale 5)

Inter-Bologna Mercoledì 20 dicembre, ore 21 (Canale 5)

Atalanta-Sassuolo Martedì 2 gennaio, ore 18 (Italia 1)

Roma-Cremonese Martedì 2 gennaio, ore 21 (Canale 5)

Milan-Cagliari Mercoledì 3 gennaio, ore 21 (Canale 5)

Juve-Salernitana Giovedì 4 gennaio, ore 21 (Canale 5)

