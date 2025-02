Il Milan strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove troverà un'avversaria tra Inter e Lazio, battendo 3-1 la Roma a San Siro. I rossoneri, in vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta dell'ex giallorosso Tammy Abraham tra 16' e 42', mettono al sicuro la qualificazione, che era stata messa in dubbio da Artem Dovbyk al 54', con un gol confezionato da due nuovi acquisti al 71': Santiago Gimenez buca la retroguardia capitolina mandando in porta Joao Felix, bravo a scavalcare con classe Mile Svilar con un tocco sotto.