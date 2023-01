Dopo la bufera che ha investito Juan Luca Sacchi sabato a Monza, per il debutto in Coppa Italia dell'Inter in programma domani a San Siro contro il Parma è stato designato Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, che godrà dell'assistenza di Carbone e Giallatini con Ghersini nelle vesti di quarto ufficiale. VAR affidato a Valerio Marini di Roma, con Salvatore Longo in qualità di vice.

Questo il quadro completo delle designazioni di oggi:

INTER – PARMA Martedì 10/01 h. 21.00

PRONTERA

CARBONE – GIALLATINI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

MILAN – TORINO Mercoledì 11/01 h. 21.00

RAPUANO

PALERMO – MORO

IV: MARCENARO

VAR: ABBATTISTA