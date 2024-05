Dorival Júnior, ct del Brasile, ha svelato la lista dei giocatori convocati per la Copa America, in programma a giugno negli Stati Uniti: nell'elenco non figura il nome dell'interista Carlos Augusto mentre è invece presente quello di Bento, obiettivo dell'Inter per la porta del futuro. La nazionale verdeoro giocherà prima due amichevoli contro il Messico (l'8 giugno) e con gli Stati Uniti (il 12).

L'elenco completo:

PORTIERI:

Bento - Atletico-PR

Ederson-Manchester City (ING)

Alisson - Liverpool (ENG)

DIFENSORI:

Danilo-Juventus (ITA)

Yan Couto-Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atletico-MG

Wendell - Oporto (POR)

Beraldo-PSG (FRA)

Eder Militão-Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos-PSG (FRA)

CENTROCAMPISTI:

Andreas Pereira - Fulham (ENG)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz-Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

ATTACCANTI:

Endrick-Palmeiras

Evanilson - Porto (PO)

Rodrygo-Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ITA)

Raphinha - Barcellona (ESP)

Savinho-Girona (ESP)

Vinicius Junior-Real Madrid (ESP)

