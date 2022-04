Dopo aver condiviso lo spogliatoio all'Inter per una stagione e mezza, sabato prossimo Antonio Conte e Christian Eriksen saranno avversari in Brentford-Tottenham, gara valida per la 34esima giornata di Premier League. Un incrocio del destino reso possibile dal recupero miracoloso del centrocampista danese dopo il malore che lo aveva colpito nella gara d'esordio di Euro 2020 ormai dieci mesi fa: "Innanzitutto, sono molto felice di vederlo in campo perché le immagini (del 14 giugno, al Parken ndr) soni state terribili per tutti - le parole del manager degli Spurs -. Abbiamo sofferto molto per lui e la sua famiglia. Ho avuto l'opportunità di incontrarlo quando era appena arrivato a Brentford, ho parlato con lui e la sua famiglia. Non parliamo solo di un giocatore importante, ma di un grande uomo. Auguro a lui e alla sua famiglia il meglio per il presente e il futuro. Incontrarlo dopodomani per una partita sarà un piacere. E' incredibile perché non succede molte volte che un giocatore torni a giocare dopo quanto è successo a Christian. Vederlo giocare a calcio mi rende molto felice perché so che il calcio è vita".