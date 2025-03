Dopo l'Atalanta, il Venezia riesce a togliere punti anche ad un'altra delle contendenti per il titolo: sbatte al Penzo il Napoli di Antonio Conte, che non va oltre lo 0-0 nel lunch match della 29esima giornata del campionato di Serie A, un match che per i partenopei si è rivelato essere più complicato del previsto, con la squadra di Eusebio Di Francesco che si è dimostrato tenace e coriaceo, e ha avuto anche diverse occasioni durante la partita per centrare il bersaglio grosso. Al resto ci ha pensato Ionut Radu, che con le sue parate coraggiose ha respinto gli assalti avversari prendendosi il premio di miglior giocatore dell'incontro.

Punto d'oro per le residue ambizioni di salvezza dei lagunari, ancora penultimi a quota 20; occasione gettata alle ortiche per il Napoli, che si limita ad agganciare l'Inter a 61 punti ma coi nerazzurri attesi questa sera dall'impegno contro l'Atalanta.

