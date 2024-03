Se l'Inter è la Red Bull, Inzaghi è Verstappen? A rispondere è Paolo Condò che, presente nel salotto di 'Campo aperto' su Sky Sport definisce per bene questo neo-parallelismo F1-Inter. "In questo momento può sembrarlo. Ma secondo me i piloti sono i centravanti. Inzaghi è il team principal, è il Toto Wolff del calcio".

"Inzaghi ha costruito una squadra bellissima da vedere, ha evoluto una cosa che Conte aveva già creato, ovvero un 3-5-2 offensivo, perché solitamente il 3-5-2 lo definiamo un modulo più difensivo. Ha migliorato, non dico Lautaro perché lui è un grande campione e si sarebbe migliorato con qualsiasi allenatore, ma Dimarco, Calhanoglu nel nuovo ruolo, Mkhitaryan che è un veterano di mille battaglie, Bastoni... C'è una tale quantità di giocatori che sono migliorati che non può che essere merito dell'allenatore".

