Se vorrà avere una chance di qualificarsi automaticamente agli ottavi di Champions League, senza passare dai playoff, il Manchester City dovrà fare filotto nelle gare casalinghe. Lo ha detto Pep Guardiola, alla vigilia della sfida dell'Etihad Stadium contro lo Sparta Praga: "Adesso ci sono molte squadre, 36, e solo otto si qualificano direttamente al prossimo turno - la premessa del catalano in riferimento al nuovo format della competizione -. Quindi sono abbastanza sicuro che se non chiudiamo le partite in casa dopo il pareggio con l'Inter, avremo tre partite incredibilmente difficili in trasferta con Sporting Lisbona, Juventus e PSG. Non è facile. Le partite che abbiamo in casa dobbiamo chiuderle, altrimenti sarà difficile finire tra le prime otto e questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere".