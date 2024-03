Impegnato con il suo Cile venerdì 22 marzo a Parma contro l'Albania, Ricardo Gareca si prepara all'esordio sulla panchina della Roja, esordio che avverrà in Italia per l'amichevole, appunto, contro gli albanesi. In cima alla lista dei convocati del ct di nazionalità argentina c'è Alexis Sanchez, sul quale il neo-commissario tecnico dice: "Non conosco il capitano... Sicuramente vedremo chi c'è, e se Alexis sarà in campo, è molto probabile che sarà lui, visti i suoi trascorsi in Nazionale e la sua carriera".

"Vengo qui per vincere, mi hanno ingaggiato per questo, e per i momenti difficili che sta attraversando questa squadra, che non partecipa al Mondiale da due periodi, e per il Cile questo è dannoso. Il Cile deve tornare in primo piano. Mi hanno assunto per questo, per ottenere risultati e guidare il Cile nel migliore dei modi. Se questo è un cambio di rotta? La mia missione è vincere e con i calciatori che si ritiene conveniente vincere. Adesso che abbiamo fatto questa lista, non saprei come rispondere né per la Copa América, né per le qualificazioni. Ora posso parlare di questa lista per le prossime due amichevoli".

Di seguito i convocati per le amichevoli contro Albania e Francia.

Portieri: Claudio Bravo, Brayan Cortés, Gabriel Arias.

Difensori: Guillermo Maripán, Paulo Días, Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo, Thomas Galdames.

Centrocampisti: Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez, Darío Osorio, Diego Valdés.

Attaccanti: Cristian Zavala, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas.

