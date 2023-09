Sarà l'inglese Michael Oliver il direttore di gara di Real Sociedad-Inter, valida per la prima giornata del girone D di Champions League, in programma mercoledì alla Reala Arena di San Sebastian (fischio d'inizio ore 21). Oliver si avvarrà di Stuart Burt e Daniel Cook come assistenti, mentre Andrew Madley vestirà i panni del quarto ufficiale. In sala VAR la coppia composta da Stuart Attwell e Ivan Bebek.