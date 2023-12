L'Inter affronterà l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Questo l'esito del sorteggio di Nyon, con il primo atto in programma a San Siro martedì 20 febbraio alle ore 21 e il ritorno a Madrid in agenda mercoledì 13 marzo alla stessa ora. Il club nerazzurro rende noto che i biglietti per la sfida d'andata saranno in vendita nel mese di gennaio.

