Graziano Cesari ha parlato a lungo di quanto avvenuto in Bologna-Inter in occasione del gol segnato da Orsolini. "La regola 15 dice che il pallone va rimesso nel punto in cui lascia le linee perimetrali, se non lo fai la rimessa va all'altra squadra. Il pallone esce dove ci sono l'area tecnica di Inzaghi e l'assistente Baccini che potrebbe tranquillamente controllare se il modo di riprendere il gioco è corretto", commenta l'ex arbitro.

"Succede invece - dice Cesari - che c'è questo passaggio di mano del pallone ed è molto bravo Lucumi che vede un compagno in avanti e a questo punto Miranda effettua la rimessa dieci metri più avanti. Anche il quarto uomo Marcenaro doveva accorgersene. Anche quella battuta successivamente e che porta al gol viene battuta 7 metri più avanti ed è una rimessa sbagliata. Il Var in ogni caso non può intervenire, potrebbe rettificare la posizione se c'è una cosa certa".

Corretti, secondo Cesari, i gialli a Bastoni e Mkhitaryan e i mancati fischi in area nei contrasti Freuler-Lautaro e Bastoni-Dallinga, nonché per il tocco di braccio di Carlos Augusto, sempre in area. Inevitabili anche le espulsioni di Farris e Italiano".