In gol entrambi ieri, nelle rispettive partite di campionato vinte da Fiorentina e Inter contro Juve e Atalanta, Robin Gosens e Carlos Augusto sono stati messi a confronto durante la puntata odierna di 'Viva El Futbol'. "A me piace molto di più Gosens perché può giocare anche a quattro dietro. Ha avuto delle difficoltà all'Inter, dove Carlos Augusto sta facendo qualcosina in più. Ma se devo mettere una fiche su uno o su un altro, la metto sul tedesco", la scelta di Antonio Cassano.

