Presente come di consueto nel corso della ‘Bobo TV’, Antonio Cassano analizza così il momento dell’Inter, vittoriosa contro l’Empoli ma comunque costretta a inseguire il Milan a due giornate dalla fine: “Questo è il calcio che noi amiamo, l’Empoli a novembre era già salvo, fa un calcio bellissimo e se l’è comunque giocata a San Siro. L’Inter è vero che era quadrata e centrata, ma ci sono delle squadre che ti fanno andare a vuoto. A me piange il cuore a dirlo, ma l’Inter è stata la squadra che mi ha impressionato di più a livello di gioco. Penso che sia un po’ tardi per la lotta Scudetto, se lo sono giocato a Bologna, ma è la squadra che gioca il calcio migliore. Brozovic ha tre polmoni, è un giocatore stratosferico. Il gioco che ha dato Inzaghi a me piace da impazzire, ma rischiano di rimanere col cerino in mano. È quella comunque che mi ha impressionato di più e con più continuità”.