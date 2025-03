"Sapevamo che loro sono una squadra difficile e che giocare qui a Bergamo è davvero tosta, però il nostro gruppo ha approcciato davvero bene alla gara e abbiamo controllato la partita sin dall’inizio. Quello ha fatto la differenza, poi è chiaro che una volta segnato il gol le squadre avversarie si aprono alla ricerca del pareggio, ma abbiamo sempre gestito il match". Così Carlos Augusto analizza a Sportmediaset la prestazione fatta dai campioni d'Italia al Gewiss Stadium dove non c'è mai stata storia e dove la squadra di Inzaghi ha compiuto un piccolo passettino in avanti rispetto alle avversarie nella lotta scudetto.

Parli al plurale. È questa la forza dell’Inter? E quanto sei contento per il tuo gol?

"Io parlo sempre di noi perché alla fine io non posso segnare da solo. Nessuno può. È il frutto di un lavoro che facciamo tutti insieme. Siamo un gruppo di amici, di famiglia, che fa la differenza in un calendario così tosto con partite ogni due giorni. L’esultanza? Ho dedicato questa dedica ad un mio amico, era sua quest’esultanza".

Avete sempre gestito la partita e la classifica sorride. Quanto è pesante questa vittoria?

"Chiaro che è pesante però secondo me questo campionato sarà così fino all'ultima partita, dobbiamo essere concentrati in ogni partita per fare bene perché non possiamo permetterci di approcciare male ad una gara, gli avversari sono tutti lì. Sono tante gare e in ognuna di loro abbiamo una sua condizione fisica e mentale diversa però oggi era importante fare bene. Abbiamo vinto e quella era la cosa più importante".

Volete provare a vincere tutto?

"Siamo l’Inter. Ogni competizione che giochiamo, siamo lì per vincere. Ovviamente sappiamo che è difficile, però siamo lì per provare di tutto".

C’è una maledizione sugli esterni, ma tutti si adattano. Si sacrifica chiunque, è questo che fa la differenza?

"Questo è chiaro che fa la differenza, siamo tutti qui per aiutare l’Inter. Vogliamo tutti che l’Inter vinca e questo fa la differenza".

