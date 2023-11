Dopo aver presentato la sfida di domani contro il Benfica in conferenza stampa, l'esterno di Simone Inzaghi, Carlos Augusto ha parlato anche a Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni: "Indipendentemente da chi gioca domani sarà una partita importante perché giochiamo per il primo posto. Loro daranno tutto per la partita e sappiamo anche che quando giocano in casa sarà difficile. Per questo chiunque giochi domani dovrà stare molto attento" ha detto il brasiliano.

Ancora un personale incontro con Di Maria dopo averlo incontrato qualche giorno fa in Nazionale. Come si ferma?

"Sappiamo che ci sono questi calciatori che hanno fatto la storia del calcio e sono fortissimi, dobbiamo fare gioco di squadra e fare una grande gara ed evitare che si avvicini alla porta".

Primi in campionato, potenzialmente primi nel girone. Dovete migliorare ad ammazzare le partite come quella di Torino?

"Tutte le partite sono diverse. La Juve è una grande squadra, noi stiamo facendo benissimo e dobbiamo continuare così, il campionato è ancora lungo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!