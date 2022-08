Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ha preso posizione sul caos DAZN dopo i disservizi che si sono verificati nella giornata di ieri per la trasmissione delle partite di Serie A: "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a DAZN, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il MISE e l'Agcom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto".