Dario Canovi, decano dei procuratori italiani, ha parole dure verso la Juventus nell'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web: "Si sono comportati con arroganza. Quella delle plusvalenze era una prassi usata da molti club, ma così sfacciatamente nessuno. Perché non hanno punito altri club? Perché per gli altri non c’è la prova che fosse un sistema organizzato. Per la Juve si, ci sono delle intercettazioni in cui dei professionisti e qualche dipendente prendevano in giro la Federazione".

Skriniar verso l’addio all’Inter?

“Potrebbe succedere anche prima della fine del mercato. Anche l’Inter ha grossi problemi”.