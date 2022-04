Chi vincerà lo scudetto? Interpellato da Sky Sport, Fabio Cannavaro dice la sua senza individuare un favorito preciso: "È strano perché sembra che tutti non lo vogliano vincere, quando c’è da fare il salto di qualità non riescono a dare continuità - dice l'ex difensore -. Chi lo merita? In questo momento si fa fatica a dire una squadra proprio per questo motivo. Ieri il Napoli ha sprecato una buona occasione contro la Fiorentina, il Milan ha pareggiato. L'Inter, con una partita in meno, è quella che ha il morale un po’ più alto, specie dopo la vittoria di Torino".