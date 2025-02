"I’m back to fight together". Questo il messaggio pubblicato sui social da Hakan Calhanoglu a 24 ore di distanza dal derby di Milano, in programma domani pomeriggio a San Siro.

Il turco si candida per una maglia da titolare, anche se Simone Inzaghi non ha ancora sciolto il grande dubbio di formazione della vigilia. Il grande ex della sfida è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo solo ieri, dopo essere tornato a disposizione dopo l'infortunio accusato nella finale di Supercoppa Italiana proprio contro il Milan.