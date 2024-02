Esordio in Serie A - e a San Siro - oggi per Tajon Buchanan. L’esterno canadese è entrato in campo nel secondo tempo del match vinto 4-0 dai nerazzurri contro la Salernitana e ai microfoni di Inter TV racconta così le proprie sensazioni: “È stato un sogno divenuto realtà. Aspettavo questo momento, sono felice di aver esordito oggi. Ho lavorato tanto per raggiungerlo, ora devo solo continuare su questa strada".

La duttilità può essere un tuo punto di forza?

“Sicuramente so giocare in molte posizioni, sono un giocatore che si adatta e quindi voglio aiutare la squadra in ogni modo possibile".

Come ti stai trovando nel gioco dell’Inter?

“Da quando sono arrivato la squadra mi sta aiutando ad adattarmi. Il mister mi dà delle indicazioni, sono felice di far parte di questo gruppo e spero di continuare così”.