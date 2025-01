La Dinamo Zagabria vuole monetizzare al massimo la cessione di Petar Sucic, destinato a raggiungere l'Inter in estate. Per questo motivo, secondo le informazioni riportate in esclusiva dal quotidiano croato Nacional, i Modri hanno deciso di respingere la prima proposta da 12 milioni più 3 di bonus del club nerazzurro, rimanendo sulla richiesta di almeno 15 milioni secchi e una percentuale sulla rivendita. Ciò comunque non rappresenterà un ostacolo insormontabile: Sucic, a quanto si apprende, è stato a Milano qualche giorno fa e ha organizzato tutto con l'Inter con grande felicità.

Tra i due clbu restano ora da limare alcune sottigliezze, perché l'Inter è fortemente decisa ad avvalersi di Sucic quando è così il prezzo non rappresenta certamente un problema. Quanto al sostituto, sempre Nacional lancia ora il nome di Thiago Dantas, in scadenza di contratto con l'Osijek.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!