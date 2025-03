Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato così dell'infortunio di Hiroki Itō al termine della vittoria dei bavaresi contro il St. Pauli: "Ha dolore al piede. Ora faremo una risonanza magnetica e speriamo che non sia troppo grave. Era tornato in ottima forma e in forma, avendo giocato tutti i 90 minuti in entrambe le partite internazionali per il Giappone".

Freund ha parlato anche di Goretzka: "Leon ha avvertito un fastidio alla schiena già durante la settimana, quindi non volevamo correre rischi. Per questo è rimasto negli spogliatoi, dato che il dolore si era ripresentato. Ma nulla di grave", ha dichiarato.