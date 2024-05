Dario Baccin non si nasconde: non ci sarà da aspettarsi mirabilie nel prossimo mercato estivo. Il vice ds dell'Inter, nella lunga e molto interessante intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ostenta però fiducia sulla creazione di una squadra che possa confermarsi ad alti livelli come chiesto più volte anche dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Che però può vantarsi di partire da una base più che solida: "Ovviamente come in tutte le sessioni di mercato ci saranno delle difficoltà anche quest’anno. Sappiamo che questo è un gruppo che ha fatto molto bene quindi ci sarà da toccare la rosa il meno possibile.

In più, alla partenza del mercato estivo l'Inter avrà già fatto due passi avanti, visti gli arrivi già messi in ghiaccio di due importanti tasselli a parametro zero per la prossima stagione. "Siamo orgogliosi di aver messo nel nostro organico due giocatori come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski e, ripeto, siamo orgogliosi che ci abbiano scelto. Chiaramente ci saranno dei cambiamenti fisiologici, però lavoreremo per dare al mister e al suo staff giocatori funzionali e adatti al nostro progetto che vogliamo sia vincente anche in futuro".

