Stasera, sul campo del Bruges, inizia un periodo della stagione cruciale per l'Atalanta. Desiderosa di andare avanti in Champions ma anche di tenere il passo delle migliori in campionato, come evidenziato da Luca Percassi: "La Champions ha un fascino incredibile, giocare i playoff è un grande traguardo per il club - ha detto a Sky Sport l'ad della Dea -. In campionato guardiamo a chi è davanti a noi ma anche a chi è dietro in classifica, sappiamo quanto sia bella e competitiva la Serie A. Speriamo di fare bene per cercare di avere meno rimpianti possibili. Quale risultato preferisco per Juve-Inter? Non è mia abitudine guardare in casa d'altri, sarà quello che sarà. Noi pensiamo a oggi e al Cagliari".