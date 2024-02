Match winner e MVP che non ti aspetti di Inter-Atletico Madrid, Marko Arnautovic ha offerto le sue impressioni a caldo subito dopo il match d'andata degli ottavi di Champions League anche a TNT Sports: "Ho avuto due occasioni, fortunatamente alla terza ho fatto gol, sono molto contento per la squadra e per i tifosi che sono venuti allo stadio - le parole dell'attaccante austriaco -. Penso sia una vittoria assolutamente meritata, ora ci aspetta una altra sfida tosta a Madrid, sappiamo quanto siano bravi".

E' come se il gol fosse stata una liberazione.

"Sì, sì, i miei compagni sapevano che non è stato un periodo facile per me perché quando sei infortunato non è semplice. Sono veramente grato alla squadra, allo staff e ai tifosi. Tutti all'Inter mi supportano, sono veramente felice di essere qui".

A Madrid vi aspetta una gara difficile.

"Sappiamo che l'Atletico è un top team, sappiamo cosa ci aspetta. Siamo pronti, proveremo a vincere".

