Superando di misura anche il Cagliari, la Juventus si porta momentaneamente al comando della classifica aspettando il risultato di Inter-Frosinone. E soprattutto, il big match dell'Allianz Stadium di domenica 26 novembre, che Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, presenta così nella conferenza stampa successiva alla gara coi rossoblu: "Più che scontro diretto è Juventus-inter. Essere a due punti dall’Inter nessuno se l'aspettava a inizio stagione, va fatto un plauso ai ragazzi. L'Inter è favorita per lo Scudetto, è costruita da anni per vincere il campionato. La vittoria di oggi serve a noi per allungare su quelle dietro”.

Ma in cosa deve ancora migliorare la Juve? “Indipendentemente dalla partita con l'Inter dobbiamo migliorare, nella gestione della palla dopo che andiamo in vantaggi sopratutto. E dobbiamo rinforzare la voglia di correre e di lottare”. Ai microfoni di DAZN, invece, il tecnico livornese ha poi caricato ulteriormente: "Inter favorita? In una partita secca non lo so, per la vittoria del campionato lo è. L'Inter sono 5 anni che è costruita per vincere lo Scudetto e lo è anche quest'anno".

