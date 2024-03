"Questi ottavi di Champions non mi lasciano indifferente. Sarò a Madrid, allo stadio. Mi aspetto una partita intensa, come le squadre che si sfideranno". A parlare è Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc. in un'intervista a La Repubblica.

"Inzaghi? Un grande allenatore. È più che bravo - continua -. Gli ingredienti c’erano tutti. In campo era opportunista, le punte devono essere egoiste, ma fuori era generoso. Viveva per il calcio, era preparato, aveva entusiasmo. Se mi sarebbe piaciuto giocare nella sua Inter? Se fosse un’altra squadra sì. All’Inter non riesco a immaginarmi". Eppure, c'è chi, come Sacchi, ha criticato il tecnico nerazzurro. "Anche Sacchi può sbagliare, come i tanti che hanno messo in discussione Simone. Sta facendo cose straordinarie. Ha costruito una grande squadra, e valorizzato il patrimonio tecnico", la risposta di Albertini, secondo cui l'Inter dovrà fare attenzione "all’entusiasmo e al dinamismo dell’Atletico, e al calore dello stadio. Nella Liga stanno faticando, per loro vale tantissimo questa partita, ma il dover recuperare l’1-0 li costringerà a scoprirsi".