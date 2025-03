Kristjan Asllani ha messo il suo timbro sulla comoda vittoria dell'Albania ai danni di Andorra, contribuendo a regalare alla squadra di Sylvinho i primi tre punti nel gruppo K di qualificazione al Mondiale 2026. Il centrocampista dell'Inter, in campo dall'inizio alla fine come era accaduto venerdì scorso contro l'Inghilterra, è entrato nel tabellino della partita al nono minuto, grazie all'assist fornito per il primo gol di Rey Manaj, autore di una doppietta. In pieno recupero, Myrto Uzuni ha fissato definitivamente il risultato sul 3-0.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!