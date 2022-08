C'è anche Kristjian Asllani tra i nomi dei sei talenti pronti a prendersi la Serie A elencati da Lele Adani a La Gazzetta dello Sport. "Questo ragazzo non è solo un vice Brozovic, è molto di più. Per me ha tutto per essere considerato un giocatore dell'Inter, che giochi una volta al posto del croato, un’altra per Calhanoglu o Barella" assicura l'ex difensore, aggiungendo poi di essere convinto che "sia Inzaghi che la società sappiano quanto convenga investire tempo e fiducia in Asllani, perché è un centrocampista totale: sa ricevere palla e aprirsi con la finta, palleggiare, pressare con i tempi perfetti. Ha corsa e piede, ma soprattutto viaggia un paio di giocate avanti agli altri. Per questo mi aspetto che si ritagli il suo spazio anche all’Inter, che fa un calcio adatto alle sue caratteristiche, con i mediani che sono sempre coinvolti e fanno un po’ di tutto. Asllani s’inserisce a meraviglia in questo contesto e non credo esista un allenatore di proposta, come è anche Inzaghi, che non sia felice di averlo nella propria squadra".