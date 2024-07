Nell'annunciare l'appuntamento con “Viva el Futbol” su Twitch, fissato per lunedì 29 luglio, Lele Adani ha eletto la sua candidata che ricoprirà il ruolo di anti-Inter nel prossimo campionato, che prenderà il via tra tre settimane: "Chi può impensierire i nerazzurri? Io dico la Juve di Thiago Motta, che è forte e lo sarà. Mi piace come sta operando e cosa sta creando", le parole dell'ex difensore dell'Inter su Instagram.

