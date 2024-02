Nella formazione iniziale scesa in campo contro il Lecce, sono sette gli interpreti diversi rispetto all'undici di partenza schierato contro l’Atletico Madrid lo scorso martedì. A proposito delle rotazioni fatte dal tecnico piacentino, Lele Adani, presente nel salotto della 'Domenica Sportiva' sulla Rai fa una precisazione: "La gara con l'Atletico Madrid, l'ho visto allo stadio, e sull’Inter va sottolineata una cosa, ovvero che la forza della squadra e della rosa è accompagnata da grandissimo calcio".

"Mi capita di confrontarmi e tanti tifosi interisti non ricordano una squadra giocare così bene - ha aggiunto -. Non la ricordano. È una squadra che ha giocatori forti ma anche quando Inzaghi fa i cambi continua a fare bene. Oggi ha cambiato due terzi della difesa, perché mancano i titolari, ha cambiato due terzi del centrocampo, metà dell’attacco, ha cambiato un esterno, il portiere… Ma l’Inter continua a giocare un grandissimo calcio e per me va sottolineato”.

