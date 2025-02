Rientro tra i titolari in grande stile per Francesco Acerbi, uno dei più positivi nella serata di San Siro che ha visto l'Inter battere la Fiorentina e portarsi ad un solo punto di distanza dal Napoli capolista.

Il difensore nerazzurro, ai box per interminabili settimane causa infortunio, esprime sui social tutta la sua sooddisfazione per il ritorno in campo e per i tre punti conquistati: "Le sensazioni che solo il campo sa darmi. La prova di carattere che dovevamo fare!", recita il post pubblicato su Instagram.

