Niente Inter-Torino per Francesco Acerbi, bloccato da un acciacco fisico dopo aver messo la firma sul derby-scudetto con l'incornata del momentaneo 1-0. A fare il punto sulle sue condizioni è direttamente il difensore nerazzurro: "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia - scrive Ace su Instagram, accompagnando il messaggio con due pallini nerazzurri - per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia".

Adesso nella testa del centrale interista c'è l'Europeo con la Nazionale: "Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni" conclude Acerbi, chiudendo il post con un tricolore.

